Здравоохранение, соцполитика или спорт: на что расходы бюджета за 6 лет выросли в разы (ИНФОГРАФИКА)

На этой неделе правительство Свердловской области утвердило проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. Понятно, что в ходе работы согласительной комиссии многие цифры еще изменятся, но составить общее представление уже можно. «Новый День» проанализировал, как за 6 лет изменились расходы на социальную сферу (для сравнения взяты показатели прошлых лет на момент внесения проекта бюджета в законодательное собрание).

Образование

Расходы на образование всегда были самой затратной статьей бюджета. С каждым годом она увеличивается: с 52,5 млрд рублей в проекте бюджета 2017 года выросла до 100,2 млрд в проекте 2023-го. Это и неудивительно, учитывая, что сюда заложены расходы на зарплату педагогов, которая, в соответствии с майскими указами президента 2012 года, должна ежегодно повышаться. Эта тема постоянно находится на контроле федерального центра.

Социальная политика

Соцполитика – еще одно направление, финансирование которого ежегодно прирастает. За 6 лет, с 2017-го по 2023-й, планируемые расходы на него увеличились более чем вдвое: с 44,5 до 93,9 млрд рублей. Ежегодно власти региона подчеркивают, что Свердловская область не только в полной мере сохраняет объем социальных гарантий, но и вводит новые меры поддержки.

Здравоохранение

Динамика расходов на здравоохранение в Свердловской области с 2017 по 2023 г. оказалась нелинейной. Один из самых высоких показателей по финансированию отрасли приходится на 2017 год – 35 млрд рублей. В проекте бюджета-2018 эта цифра сократилась почти вдвое, до 18,1 млрд. Как уже сообщал «Новый День», при обсуждении этого проекта депутаты заксо отметили сокращение расходов на здравоохранение, но все равно проголосовали за. С тех пор ассигнования на эту статью ежегодно увеличивают, но уровня 2017 года она достигла только в 2022 году. В 2023-м планируется потратить на здоровье уральцев 33,8 млрд рублей.

Физкультура и спорт

Показательны и расходы свердловского бюджета на физкультуру и спорт. В 2017 году на эти цели изначально заложили 1,6 млрд рублей. В дальнейшем этот параметр бюджета ежегодно увеличивался, достигнув максимума в 2022 году – 18,6 млрд рублей. Это связано с тем, что в 2019 году Екатеринбург выиграл право на проведение Универсиады-2023. Вместо нее на Урале пройдет Международный фестиваль университетского спорта, однако все объекты планируется достроить. Бюджет физкультуры и спорта в 2023 году составит 9,7 млрд рублей.

Культура

Из всех направлений социальной сферы культура в Свердловской области финансируется наиболее скромно. За 6 лет расходы на нее, хоть и увеличились в 1,5 раза, все равно не достигли даже 3,5 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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