ГИБДД разрешила уезжать из Асбеста

Ограничение движения на выезд из Асбеста снято. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, к этому времени открыт проезд по трассам из Асбеста до Белоярскогл, Рефтинского, Малышева и к Грязновскому.

«Ограничительные меры, введеные из-за неудовлетворительных дорожных условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в настоящее время сняты. В тоже время, Госавтоинспекция требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения – от этого напрямую зависит их жизнь и здоровье участников дорожного движения», – добавили в ГИБДД.

Напомним, выезд из Асбеста сегодня днём перекрывали из-за снегопадов и состояния дорог.

Екатеринбург также засыпает снегом, работает коммунальная техника. А в Реже сегодня тысячи человек остались без тепла и воды.

Екатеринбург, Марина Иванова

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