Облсуд поставил точку в споре об оскорбленной чести Капчука и Таскаева

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции на решение Чкаловского райсуда, которые подали бывшие кандидаты в депутаты Государственной думы Сергей Капчук и Владимир Таскаев. Напомним, политики поссорились на предвыборных дебатах и подали иски друг на друга, а суд первой инстанции отказался их удовлетворить.

«Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда не нашла оснований для отмены или изменения решения Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Оно вступило в законную силу», – сообщили в пресс-службе инстанции.

Как уже сообщал «Новый День», ссора на теледебатах вспыхнула 24 августа 2021 года. Таскаев заявил, Сергей Капчук и его брат Константин «подставили область, украли деньги и свалили в Эмираты». «Зачем вы вернулись? Как можно вас, уголовника, которого осудили, пускать на выборы? Вас необходимо еще раз так опустить, чтобы у вас меньше нуля процентов было. Думаю, наши избиратели разберутся», – заявил Таскаев и добавил, что Капчук «приехал из-за границы – засланный казачок».

На что Капчук парировал: «У вас у самого было два уголовных дела, а вы здесь. Что за чудеса?». Далее дискуссия шла исключительно на повышенных тонах, оппоненты перешли на «ты» и припоминали друг другу компрометирующие истории из прошлого.

После выборов Капчук обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском к Таскаеву о защите чести, достоинства, деловой репутации. Он требовал, чтобы оппонент взял обратно слово «уголовник». Таскаев в свою очередь подал встречный иск на Капчука. Поводом для обращения в суд послужила публикация на странице Капчука в социальной сети, в которой Таскаев назывался «политическим лосем» и другими нелестными словами.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований обоим. Капчук действительно был судим, хоть и попал под амнистию, так что Таскаев не солгал. Что касается встречного иска Таскаева, то эпитеты в его адрес являлись личным оценочным суждением Капчука.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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