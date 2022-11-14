Избрание нового мэра Пышмы затягивается

Городская дума Пышмы продлила сроки проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы.

Как сообщается на сайте муниципалитета, дата первого тура была перенесена на 21 ноября. Решение подписали председатель думы Станислав Фоминых и и.о. главы города Алена Кузеванова.

Как уже сообщал «Новый День», этот конкурс – повторный. Первый был объявлен еще летом, во второй тур вышли восемь человек. Думе конкурсная комиссия представила только двух кандидатов: директора местного управления культуры и туризма Владимира Калинина и предпринимателя Дмитрия Кравца. Но на думе ни один из них не получил большинства голосов депутатов. Из 13 депутатов за Кравца проголосовали шестеро, за Калинина – никто. Конкурс признали несостоявшимся, а на октябрьском заседании думы депутаты объявили новый.

Пышма, Елена Владимирова

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