Некоторым нужен уже не психолог, а психиатр: на линию поддержки семей мобилизованных обратилось более 300 человек

С начала частичной мобилизации на горячую линию психологической поддержки «МыРядом2020» поступило уже более 300 обращений. Чаще всего помощь нужна женщинам, которые остались одни с детьми, и родителям ушедших на спецоперацию мужчин. Некоторым недостаточно просто консультации.

«Линия работает уже почти два месяца. За весь период мы получили более 300 заявок, по которым наши психологи работают с семьями мобилизованных. Большой наплыв был сразу после 21 сентября, потом был период затишья, сейчас – снова заявки поступают каждый день, – рассказала «Новому Дню» психолог, кандидат психологических наук, основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» Надежда Сафьян. – Чаще всего обращаются родственники: жены с детьми, а также родители мужчин, которые уехали в зону спецоперации».

По словам психолога, условно обратившихся можно поделить на несколько категорий. Самый частый запрос – тревога и беспокойство за мобилизованных. Есть заявки от женщин, которые остались с детьми, и спустя какое-то время столкнулись с большой бытовой нагрузкой – на их плечи легли те обязанности, которые раньше выполнял муж. Им психологи помогают нащупать опору, чтобы адаптироваться к новым условиям, а также предлагают варианты решения проблем, на которые женщина, может быть, не обращала внимания. Еще одна категория обращений – беспокойство за близких: женщины звонят, потому что видят, что родители или дети стали хуже себя чувствовать, заболевают, ведут себя не как раньше, в семье портятся отношения. С каждым случаем психологи работают индивидуально.

«Бывают и такие запросы, когда женщина тяжело переживает решение мужа уйти добровольцем, если он это решение не согласовал с ней. Женщин задевает, что в порыве гражданского долга мужчина не подумал, с чем в бытовом плане придется столкнуться семье. У женщины начинаются двойные переживания: во-первых, она беспокоится за его пребывание в опасной зоне, во-вторых, она переживает, что он сделал выбор не в пользу семьи, а в пользу своего гражданского долга. У нее возникает ощущение оставленности, покинутости, одиночества. И в этом случае психолог фокусирует внимание женщины на том, что даже когда муж далеко, близость и контакты с людьми важны. Помогает подумать, где может женщина найти поддержку, кто из близких может стать ей опорой, – говорит Надежда Сафьян. – Хотя я встречала и обратную позицию: когда женщина говорит, что гордится решением мужа. С точки зрения психологии, таким парам легче переносить адаптацию. Потому что сохраняется контакт, коммуникация, и женщина транслирует свою поддержку».

Консультанты проекта «МыРядом2020» признают, что некоторым обратившимся недостаточно просто поговорить с психологом. В ходе беседы психологи могут диагностировать расстройства, при которых необходимо обратиться к психиатру и получить дополнительно медикаментозную поддержку.

«На что обращают внимание психологи. Во-первых, когда у человека уже не просто апатия, а изменение привычного образа жизни. Взрослые замыкаются, начинают существовать в ограниченном пространстве, отказываются от привычных дел. Дети перестают ходить в кружки. Во-вторых, нарушения сна: кто-то спит бесконечно, кто-то, напротив, не может. В-третьих, изменения пищевого поведения: либо заедание, либо пропажа аппетита. В-четвертых, ухудшаются когнитивные функции: хуже становится внимание, человек начинает все забывать, плохо сосредотачивается. И самый тревожный звоночек, конечно, – убежденность в бессмысленности жизни. Психолог смотрит по сочетанию всех факторов. И при необходимости рекомендует обратиться к психиатру», – говорит Надежда Сафьян.

Напомним, чтобы получить бесплатную консультацию психолога, нужно зайти на сайт мырядом2020.рф и оставить там заявку. В течение суток с вами свяжутся специалисты (всего на линии – около 100 психологов). Консультирование происходит в мессенджерах при помощи аудио и видео, но возможно и письменное общение.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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