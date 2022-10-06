«Разрешите себе кричать и заземлитесь»: советы психолога, как пережить мобилизацию

В последние недели психологи и психиатры фиксируют рост количества обращений как лично, так и на всевозможные горячие линии поддержки. Кажется, помощь в проживании эмоций после объявления частичной мобилизации нужна абсолютно всем и каждому. Психолог Вера Золотых рассказала, как можно сократить уровень тревоги и позаботиться о себе, а также дала советы, чего делать сейчас не стоит.

«Чтобы позаботиться о себе, попробуйте внедрить в свою жизнь простые правила. Первое – и самое главное – разрешите себе чувствовать: плакать, кричать, горевать. За всей этой болью может скрываться огромное количество ярости, которой во что бы то не стало может понадобиться выход. Это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Войте, бейте подушку, кричите, если это помогает вам сбросить накопленное напряжение, – советует Вера Золотых. – Второе – отключитесь от ленты новостей, если она вас больше тревожит, чем успокаивает. Оставьте подписку только на те каналы, которым доверяете. Установите правило: читать новости, например, не более одного раза в день. Любую новость, встревожившую вас, пропустите через фильтр: кому выгодно написанное, какую цель преследует это сообщение, какова вероятность его правдивости? Проверяйте информацию на официальных и представительских сайтах».

Еще один совет – избегать концентрации на будущем или прошлом. Будущее слишком непредсказуемо, а прошлое уже малоактуально. Не нужно накручивать себя плохими мыслями, сейчас, как никогда прежде, важно научиться возвращать себя в настоящее и решать проблемы по мере их поступления.

«Силой возвращайте себя в настоящее – это можно делать, сознательно обращаясь к органам чувств. Прислушайтесь к себе в моменте: что я вижу? Что я слышу? Какие сигналы исходят от моего тела? В какой позе я сейчас нахожусь, на что опирается мое тело, холодно мне или тепло, комфортно или дискомфортно? О чем я думаю и что я чувствую сейчас? Это позволит «заземлиться» и вернуться в текущий момент», – советует специалист.

Это в том числе поможет в принятии верных решений. Сначала нужно дождаться, когда волна эмоций отпустит, и только потом совершать серьезные поступки. Решения, принятые на эмоциях, как правило, несут в себе огромное количество рисков, так как основываются не на объективной оценке происходящего. Более того, по мнению психолога, сейчас – не время для резких перемен и трансформаций.

«Любые изменения в жизни требуют от нас включения адаптационных ресурсов. Чем больше изменений, тем больше энергии тратит наш мозг на мобилизацию организма. А если мы и так в низком тонусе, на последнем дыхании пытаемся справиться с тревогой в сложившихся обстоятельствах, резкие изменения в жизни просто могут сорвать наш адаптационный ресурс и привести к полнейшему истощению», – говорит Вера Золотых.

Абсолютно все психологи и психиатры сейчас советуют искать опору в рутине. Почаще концентрируйтесь на привычных вещах, можно ввести в жизнь новые маленькие традиции. Включайтесь в то, что дает ощущение полноты жизни. Старайтесь чаще находиться там и с теми, кто дает вам ощущение безопасности.

«Обнимайте и целуйте любимых, потратьте время не на очередную, уже порядком поднадоевшую книгу о саморазвитии, а на теплые беседы, пусть даже «не о чем», со своими близкими и родными. Делитесь с ними красотой, которую удалось заметить в бытовых мелочах – пейзажем за окном, запахами горячего кофе и свежей выпечки. Это сложно, когда есть ощущение глобальной катастрофы вокруг, но только это способно сейчас нас наполнить и не потерять связь с окружающей нас реальностью, – говорит Вера. – И, конечно, разрешайте себе получать помощь и поддержку, когда ее вам предлагают. Научитесь просить о ней, когда это необходимо».

Особую рекомендацию психолог дает женщинам: не тяните все происходящее на себя, снимите с себя ответственность за то, на что вы никак не влияете.

«Наша первая реакция – спрятать всё и всех от этого опасного мира, укрыть собой, или, как говорят психоаналитики, буквально/символически «засунуть» наших близких к себе в матку, чтобы абсолютно никто не смог до них добраться. Это наше природное и от этого сложно отказаться, – говорит психолог. – Что мы можем сделать для партнера? Можем стать ему надежным тылом и опорой. Прислушаться к мнению своего партнера, дать ему возможность принимать решения самому. Женщина при этом имеет право испытывать абсолютно разные чувства по поводу таких решений».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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