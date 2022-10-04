Более 100 психологов организовали бесплатную линию поддержки для мобилизованных и их семей

Психологи проекта «Мы вместе» запустили отдельную линию помощи в связи с частичной мобилизацией. Получить бесплатную консультацию специалиста может любой желающий.

«Нужно зайти на сайт мырядом2020.рф и оставить там заявку. В течение суток с вами свяжутся специалисты, всего у нас работает порядка ста психологов, и еще идет постоянный набор внутри коллегиального сообщества. Надеюсь, мы сможем выдержать нагрузку, – рассказала психолог, кандидат психологических наук, основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» Надежда Сафьян. – Консультирование происходит в мессенджерах. Лучше, конечно, если есть возможность общаться по аудио или видео, так психолог больше имеет возможность помочь. В редких случаях может быть письменное консультирование».

Проект «МыРядом2020» был запущен во время пандемии, когда люди тоже столкнулись с паникой, тревогой, ограничениями. Сейчас психологов обучили для поддержки мобилизованных и их семей. В том числе получить консультации смогут и те, кто уже вернулся из зон специальной военной операции.

«На данный момент еще не было заявок от тех, кто уже вернулся с СВО, хотя заявки от мобилизованных мужчин есть. На днях мы с гуманитарной помощью отправили в зоны СВО листовки с информацией о нашем проекте, возможно, кто-то обратится», – отметила Надежда Сафьян.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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