«СВО и мобилизация могут дезориентировать подростков»: психолог рассказала, как им помочь

Психологи считают, что происходящие в России события – спецоперация, мобилизация, релокация – могут больно ударить по подрастающему поколению. Именно подросткам сегодня следует уделить повышенное внимание, чтобы не допустить проблем со здоровьем и девиантного поведения. Как говорить с ними о ситуации, рассказала психолог, кандидат психологических наук, основатель волонтерского проекта скорой психологической помощи «МыРядом2020» Надежда Сафьян.

– В чем особенность подросткового возраста, почему с такими детьми нужно особо обстоятельно проговаривать и прорабатывать тему мобилизации, спецоперации?

– Подростки отличаются от детей более младшего возраста тем, что уже не слепо верят взрослым и больше понимают в происходящем вокруг. Они могут сами использовать разные источники информации. При этом далеко не у всех подростков формируется критическое мышление, они могут быть подвержены внушению (можно вспомнить, какое влияние оказывали на подростков группы «Синий кит»). С другой стороны, у подростков нет еще жизненного опыта прохождения масштабных кризисов. Поэтому они острее и эмоциональнее могут проживать критические события, такие как мобилизация. У девушек и юношей может сформироваться своя картинка происходящего, которая иногда отличается от реальности: она может быть страшнее, ужаснее. Затем запускаются внутренние переживания. И если рядом нет авторитетного взрослого, который сможет поговорить, разъяснить, дополнить представление о происходящем, подсветить ситуацию с другого ракурса, – в таком случае подросток остается наедине со своими мыслями и варится в них. Или идет к сверстникам, но опять же: их трактовки, их суждения могут быть далеки от реальности.

– В таком случае, как лучше разговаривать со своим ребенком-подростком? Как, например, сказать ему, что папа (дядя, родственник) мобилизован?

– Если кто-то из близкого окружения уходит на СВО, скрывать информацию и говорить, что папа в командировке, не стоит. Дети и подростки чутко считывают эмоциональный фон семьи. Если мама переживает, плачет украдкой, то ребенок это будет ощущать, но при этом у него не будет понимания происходящего на рациональном уровне. Сформируется «белое пятно», дефицит информации. При этом бессознательное будет достраивать картинку.

Мы также должны понимать, что подростки читают новости, общаются со сверстниками и видят больше, чем родители иногда думают. Поэтому важен честный разговор и о фактах, и о собственных эмоциях. Мама вполне может сказать подростку: «Мне страшно …» – и рассказать, как она справляется со своим страхом. Хорошо, если в семье будет традицией делиться переживаниями и поддерживать друг друга. Важно, чтоб у подростка сохранился прямой контакт с уходящим родственником. Сам папа, например, может написать ребенку: «Если у тебя есть какие то вопросы ко мне – задавай, не молчи».

Но есть такой момент, что мужчины иногда не осознают, что родственникам важна информация. На самом деле любая информация снижает тревогу – в противоположность тому, когда информации нет, бессознательная тревога увеличивается. Информация может быть самая простая: где я сейчас территориально, что я ел на завтрак, какая погода, появились ли у меня приятели новые, тепло ли одет. Опять же: важна честность. Если мерзнешь, так и напиши: замерз и простыл. Нужно рассказывать о себе какие-то самые простые факты, которые известны, а также какие-то истории.

Такой контакт между родственником и подростком тоже может помочь выстроить женщина (напоминать позвонить, написать мужу, чтобы он не забывал).

– Психологи нередко говорят, что подростки «уводят в тело» многие проблемы, из-за чего у них могут появиться вегетативные расстройства, заболевания. Как этого не допустить? Какие есть техники проживания эмоций для подростков?

– Занятия спортом, ходьба, прогулки, массажи – все это помогает. Но и открытый диалог, о котором я говорила раньше, создан для того, чтобы переживания не ушли в бессознательную зону. Можно обучить подростка простой медитации, дыхательным практикам, сейчас для этого есть тематические приложения.

– Может ли мобилизация родных привести подростка к девиантному поведению? Как этого не допустить?

– Девиантное поведение подростков – это протест против взрослого мира, в котором подросток иногда разочаровывается. Например, у него появляется группа сверстников, где его принимают и ценят (а в семье он все время неугоден). Текущие события в стране и мире могут подростка дезориентировать, если у подростка опять же нет авторитетного взрослого, с которым он может все обсудить. Другие подростки, наоборот, могут взять на себя функцию «мужчины в семье» и включиться в помощь, тогда это снизит риски девиантного поведения. Но в целом я думаю, что риски девиантного поведения есть у тех, у кого и до мобилизации были предпосылки к этому.

– Авторитетным взрослым ведь может быть не только родитель?

– Да, хотелось бы привлечь внимание педагогов и школьных психологов к этой теме. Чтобы внутри школ эта тема не оставалась без внимания. Чтобы в школе формировались группы поддержки семьям, у кого папа уехал на сборы. Тогда подростки понимали бы, где они могут получить помощь. Кроме того, психологические аудио- и видеоконсультации подростки могут получить в проекте МыРядом2020.РФ. Нужно только оставить заявку на сайте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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