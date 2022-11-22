В Екатеринбургской думе открылась выставка к 235-летию (ФОТО)

Екатеринбургская дума завтра отметит 235-летие со дня первого заседания. В честь юбилея в думе откроется постоянная выставка, посвященная истории представительного органа власти. В будущем здесь планируют проводить экскурсии для всех желающих.

«Идея создания музея истории городской власти у нас появилась, когда дума переезжала в новое здание. Мы хотели сделать по-настоящему современную экспозицию с использованием мультимедийных технологий. Но проект пришлось заморозить. Сначала из-за пандемии, а сейчас возникли сложности с поставкой оборудования. Но мы не теряем надежды, и, вероятнее всего, реализуем эту идею к следующему юбилею думы», – рассказал вице-спикер Виктор Тестов.

Выставку до официального открытия показали журналистам. На стендах представлены разные вехи в истории городской думы: развитие горного Екатеринбурга в дореволюционный период, расцвет промышленности в советское время и перипетии городской власти в сложные 90-е годы. Например, на выставке можно узнать, как проводились первые заседания в XVIII веке, или как принималось судьбоносное решение о переименовании Свердловска обратно в Екатеринбург.

На четвертом этаже думы расположилась выставка картин художника Романа Баянова с видами Екатеринбурга разных эпох. Там же можно увидеть галерею портретов почетных горожан.

«Мы очень гордимся нашей галереей, в других городах такого нет. Эти люди награждаются званием за вклад в развитие города, и мы дважды в год приглашаем их на наши приемы, чтобы отдать дань уважения. Считаю, что это важная традиция, которую нужно сохранить. По сути, почетный гражданин – это как герой России, только в масштабах города», – отметил Тестов.

Всего в галерее можно увидеть портреты 93 почетных граждан Екатеринбурга. О самых интересных персонах, получавших это звание, писал «Новый День.

Главным юбилейным мероприятием к 235-летию думы станет торжественное собрание. Фуршет пройдет 23 ноября в центре культуры и искусств «Верх-Исетский», на него пригласили 220 гостей.

«Мы хотим собрать депутатов всех созывов, почетных горожан, прошлых и нынешних руководителей города и думы с тем, что выразить им слова благодарности за вклад в развитие города и показать фильм о том, как работает современная дума. Было много разговоров о том, что сейчас не время праздновать. Но это и не совсем праздник, банкетов и салютов не будет. Будет торжественное собрание, где все друг друга знают. И прошлым руководителям есть что рассказать и поделиться историями из жизни», – добавил Виктор Тестов.

Отметим, что приглашение на прием в честь юбилея думы получил и Евгений Ройзман как бывший глава Екатеринбурга. Но поскольку политик находится под следствием, ему запрещено посещать публичные мероприятия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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