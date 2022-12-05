На пост главы Сухого Лога претендуют двое

В Сухом Логу по итогам открытого конкурса определились основные кандидатуры на пост главы городского округа. Как сообщил «Новому Дню» председатель местной думы Евгений Быков, конкурсная комиссия рекомендовала вынести на рассмотрение двух претендентов – замглавы администрации Сухого Лога в сфере ЖКХ Рафаила Мингалимова и начальника МКУ «Управление муниципального заказчика» Ларису Шумихину. Кто из них станет главой Сухого Лога, решится голосованием депутатов 8 декабря на заседании думы.

Напомним, весной в городе сложилась кризисная ситуация из-за разногласий между главой города Романом Валовым и спикером думы Евгением Быковым. Кандидатура Валова была одобрена губернатором Евгением Куйвашевым на новый срок, однако в конкурсную комиссию дума пыталась включить нелояльных мэру депутатов. В апреле Быков был отстранен от руководства местной ячейкой ЕР.

Первый этап конкурса состоялся в начале июня. Во второй тур вышли семь кандидатов, включая действующего главу. Но на конкурсные испытания, которые должны были состояться 4 октября, шесть из них не явились. Конкурс был признан не состоявшимся. В октябре дума объявила повторный конкурс на пост мэра. Конкурсная комиссия зарегистрировала девять кандидатов, среди них не было действующего градоначальника Романа Валова. 2 и 5 декабря в администрации Сухого Лога прошли слушания программ претендентов на пост мэра. В итоге конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов – Мингалимова и Шумихину.

Сухой Лог, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»