Как выбрать сладкий подарок: советы Роспотребнадзора

Сладости – один из самых популярных подарков к Новому году, их ждут все, особенно дети. А чтобы купить вкусные и качественные конфеты, стоит придерживаться некоторых правил. В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали, каких.

Сладкие новогодние подарки лучше приобретать в местах организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные рынки). Обращайте внимание на упаковку – она не должна быть нарушена.

Необходимо выбрать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

Если вы собираете подарок самостоятельно, обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Их использование в питании детей не рекомендуется. Карамель, в том числе леденцовая, тоже не рекомендуется для наполнения детских наборов.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно в упаковке: вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными, ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения.

В подарок вместе с кондитерскими изделиями можно положить игрушку, она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Важно помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности.

Сладкий подарок необходимо хранить при температуре 15-17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.

Екатеринбург, Марина Иванова

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