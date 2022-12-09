На Среднем Урале подорожали новогодние деревья

В Свердловской области через неделю, с 16 декабря, можно будет рубить елки в лесничествах. По сравнению с прошлым годом деревья подорожали почти на 4%.

Минприроды опубликовало актуальный прайс:

до 1 метра – 61 рубль 61 копейка;

1,1-2,0 м – 123 рубля 22 копейки;

2,1-3,0 м – 184 рубля 85 копеек;

3,1-4,0 м – 246 рублей 46 копеек;

свыше 4 м – 308 рублей 07 копеек.

Напомним, чтобы срубить елку для личного пользования, надо обратиться в лесничество, адреса и телефоны можно найти по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт. В лесничестве надо заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также высоту хвойного дерева, получить квитанцию об оплате и оплатить её в банке. С оплаченной квитанцией надо будет вновь вернуться в лесничество, где будет составлен договор купли-продажи. Затем вам назовут день, когда можно приехать за деревом, покажут место. Это будет участок, подлежащий расчистке, – противопожарный разрыв, лесохозяйственная дорога и т.п.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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