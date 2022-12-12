Рождественские елки и пихты из Сибири заменят деревья из Европы

В этом году в магазинах и на елочных базарах Свердловской области вряд ли появятся елки и пихты из Дании, Польши и Бельгии. Ввоз деревьев из Европы запрещен санкциями. Их скорее всего заменят деревья из Сибири. Дефицита елок не будет, уверяют в «Рослесинфорге».

«Доля импортных деревьев никогда не превышала 10% от общего количества елей, сосен, пихт в продаже. В основном завозились деревья из Дании, Польши, Бельгии, Франции и Голландии. И стоили они в два-три раза дороже отечественных, – рассказал директор Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Максим Уткин, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – В этом году из-за санкционных ограничений и логистических проблем разница в цене будет еще выше. Но дефицита деревьев на рынке не будет. Импортные елки заменятся елками из Сибири. Потому что в массе своей поставщики елок расположены в Сибири, где заготавливают половину объема всех деревьев. Взамен европейских елок будут заготавливать еще больше отечественных».

В прошлые годы самыми популярными у уральцев были живые сосны – 60% всего спроса. Елку выбирали 30% покупателей. Еще 10% отдавали предпочтения пихте. Популярностью традиционно пользуются молодые 5-8-летние деревья высотой 1-1,5 метра. В Екатеринбурге на елочном базаре елку можно было купить примерно по 500 рублей за метр, сосну – по 400-450 рублей за метр.

Напомним, с 16 декабря в Свердловской области разрешат рубить елки в лесу. Как это сделать, мы писали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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