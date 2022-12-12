Спрос на живые ели на Урале упал в два раза за пять лет

Жители Урала с каждым годом все реже обращаются в лесничества, чтобы срубить новогоднюю елку или сосну в лесу. За пять лет новогодняя вырубка деревьев сократилась в два раза.

Так, в 2018 году по всему УрФО жители срубили в лесах более 40 тысяч сосен, елок и пихт, в 2019 году – уже 30 тысяч, а в прошлом году – менее 22 тысяч деревьев. Для сравнения: до 2014 года ежегодная новогодняя вырубка превышала 50 тысяч елок.

«Статистика показывает, что количество незаконно вырубленных деревьев на Новый год тоже сокращается. В 2017 году в УрФО было без разрешения вырублено 844 дерева, в 2019 году – уже 321 дерево, в 2020 году – 280 деревьев, а в прошлом – всего 17 деревьев, – рассказал начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. – Уже с этих выходных мы, совместно с полицией и администрациями муниципалитетов, начали проводить рейды в лесах. За две недели до Нового года проведем порядка 2000 рейдов. Кроме того, на стационарных постах сотрудники ГИБДД досматривают транспорт, который перевозит древесину. Административный штраф для новогодних дровосеков составляет 3-4 тысяч рублей для физлиц, 20-40 тысяч – для должностных, 200-300 тысяч – для юрлиц. Плюс нужно будет возместить ущерб Лесному фонду».

Объем коммерческой рубки елей и сосен для новогодних праздников (рубка елей для продажи на базарах) в последние годы тоже существенно сократился. Как рассказал директор Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Максим Уткин, в 2019 году компания заготавливала для продажи 74 тысячи деревьев, в 2020 году – уже 62 тысячи, в прошлом году – 52 тысячи. В этом году цифры останутся примерно на уровне прошлого года.

«Падение спроса обусловлено переходом на искусственные деревья, которые проще хранить и можно использовать неоднократно», – отметил Уткин.

Как ранее писал «Новый День», в этом году в Свердловской области елки и сосны можно будет рубить с 16 декабря. Стоимость дерева зависит от его размера:

до 1 метра – 61 рубль 61 копейка;

1,1-2,0 м – 123 рубля 22 копейки;

2,1-3,0 м – 184 рубля 85 копеек;

3,1-4,0 м – 246 рублей 46 копеек;

свыше 4 м – 308 рублей 07 копеек.

Напомним, чтобы срубить елку для личного пользования, надо обратиться в лесничество, адреса и телефоны можно найти по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт. В лесничестве надо заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также высоту хвойного дерева, получить квитанцию об оплате и оплатить ее в банке. С оплаченной квитанцией надо будет вновь вернуться в лесничество, где будет составлен договор купли-продажи. Затем вам назовут день, когда можно приехать за деревом, покажут место. Это будет участок, подлежащий расчистке, – противопожарный разрыв, лесохозяйственная дорога и т.п.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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