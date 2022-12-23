Патрулирование лесов в поисках новогодних дровосеков усилят

В Свердловской области усилили охрану лесов, чтобы не допустить незаконную рубку елей перед Новым годом. Штраф для физлиц составляет до 5 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, уже прошло более 300 рейдов. А в последнюю неделю их станет еще больше.

«Начиная с 12 декабря и по 31 декабря включительно, специалисты лесничеств регулярно объезжают участки леса, где растут молодые хвойники – именно они в декабре чаще всего становятся объектом незаконных рубок, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. – В лесах и на дорогах общего пользования работают стационарные посты, а также мобильные группы. В их составе – государственные лесные инспекторы и сотрудники полиции, которые имеют право задерживать граждан, проверять документы, изымать орудия совершения правонарушения и незаконно заготовленные деревья хвойных пород, составлять протоколы об административных правонарушениях, передавать материалы о незаконной рубке в органы внутренних дел».

За незаконную рубку елок и сосен штраф для физлиц составляет от 200 рублей до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 5 тысяч до 500 тысяч рублей. Но если сумма ущерба составляет более 5 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» и тут уже наказание не только в виде штрафа до 500 тысяч рублей, но и лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, нарушителей заставят возместить ущерб за каждое срубленное дерево. Так, за незаконную рубку сосны диаметром до 12 см на особо охраняемой природной территории придется заплатить 19 400 рублей.

Срубить елку в лесу законным способом стоит недорого. Стоимость дерева зависит от его размера:

до 1 метра – 61 рубль 61 копейка;

1,1-2,0 м – 123 рубля 22 копейки;

2,1-3,0 м – 184 рубля 85 копеек;

3,1-4,0 м – 246 рублей 46 копеек;

свыше 4 м – 308 рублей 07 копеек.

Напомним, чтобы срубить елку для личного пользования, надо обратиться в лесничество, адреса и телефоны можно найти по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт. В лесничестве надо заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также высоту хвойного дерева, получить квитанцию об оплате и оплатить ее в банке. С оплаченной квитанцией надо будет вновь вернуться в лесничество, где будет составлен договор купли-продажи. Затем вам назовут день, когда можно приехать за деревом, покажут место. Это будет участок, подлежащий расчистке, – противопожарный разрыв, лесохозяйственная дорога и т.п.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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