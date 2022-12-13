Народные дружины в Екатеринбурге обойдутся бюджету в 4,2 миллиона рублей

Екатеринбургские депутаты одобрили проект городского бюджета-2023 в части расходов на безопасность.

Так, на обеспечение общественного порядка и профилактику терроризма и экстремизма в городской казне заложено 61,6 миллиона рублей. Из этой суммы 15,7 миллиона будет потрачено на ремонт полицейских пунктов и еще 7,3 миллиона на покупку помещений для участковых полиции. Еще 5,3 миллиона будет выделено из казны на городскую систему видеонаблюдения, и 4,23 миллиона – на формирование народных дружин.

Напомним, дружинники в основном патрулируют улицы и ловят потенциальных нарушителей. Нередко такие отряды состоят из казаков. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призывал дружинников также бороться с вандалами, которые портят стены домов, нанося граффити.

Кроме того, на установку технических средств безопасности в социальных объектах потратят 16,9 миллиона рублей. Антитеррористическая защищенность парков и скверов обойдется в 7 миллионов рублей. Также порядка 600 тысяч рублей заложено на патриотическое воспитание в школах. Как пояснила начальник финансового департамента Анна Турунцева, эти деньги будут направлены на организацию патриотических мероприятий. Что касается курсов начальной военной подготовки, которые должны появиться в школах с 1 сентября 2023 года, то их финансирование в городском бюджете не предусмотрено. «Вероятно, мы получим субвенции, но пока никаких уведомлений не поступало», – отметила чиновница.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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