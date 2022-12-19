Орлов и Пригожин обсудили нового директора музея истории Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поговорил с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о директоре музея истории города Игоре Пушкареве. Никаких решений пока принято не было, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

«В пятницу, 16 декабря, состоялся телефонный разговор главы Екатеринбурга Алексея Орлова с Евгением Викторовичем. Речь шла о ситуации с журналистом Пушкарёвым. Алексей Валерьевич попросил, если возможно, предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения. В связи с тем, что эта тема остро волнует россиян, публикуем открытое письмо Евгения Викторовича главе Екатеринбурга Алексею Валерьевичу Орлову с просьбой провести проверку обоснованности назначения Пушкарёва директором Музея истории Екатеринбурга и освободить его от этой должности», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе паблик Пригожина «ВКонтакте» опубликовал заявление главы ЧВК «Вагнер», в котором говорилось, что тот ищет главу Екатеринбурга, чтобы обсудить назначение журналиста Игоря Пушкарева директором музея истории города. На своей пресс-конференции Алексей Орлов заявил «Новому Дню», что он об этом не знает, но ни от кого не скрывается и к разговору готов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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