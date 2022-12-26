Нового директора МИЕ будут судить за «дискредитацию ВС РФ»

В отношении директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарев возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Материалы дела рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга, заседание назначено на 27 декабря.

Игорь Пушкарев официально возглавил МИЕ с 14 декабря, до этого он занимал пост заместителя директора. Против назначения Пушкарева выступил бизнесмен Евгений Пригожин, известный как основатель ЧВК «Вагнера». Пригожин высказывал претензии по поводу журналистских работ Пушкарева в издании Znak.com за прошлые годы. По этому поводу бизнесмен связывался с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, но градоначальник не стал принимать никаких кадровых решений. На прошлой неделе к Пушкареву пришли полицейские и составили на него протокол за антивоенные высказывания в соцсетях в феврале этого года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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