На директора музея истории Екатеринбурга оформили протокол за дискредитацию армии

В отношении нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева составлен протокол по статье 20.3.3 – «Дискредитация ВС РФ» за антивоенный пост в соцсетях от 24 февраля. Об этом сообщает издание 66.RU со ссылкой на свои источники. УМВД Екатеринбурга пока никак не прокомментировало эту информацию. Известно, что полицейские приходили к Игорю Пушкареву сегодня утром и доставили его на опрос.



Пушкарев был официально назначен директором Музея истории Екатеринбурга 14 декабря, до этого он занимал пост заместителя директора. Ранее Игорь Пушкарев работал журналистом издания Znak.com, закрытого весной этого года. Журналистские материалы Пушкарева за прошлые годы стали поводом для возмущения общественников движения «Зов народа» и бизнесмена Евгения Пригожина (его называют главой ЧВК «Вагнера»).

Представители «Зова народа» потребовали от СК проверить обоснованность назначения Игоря Пушкарева директором муниципального музея. Пригожин связывался по этому поводу с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, но пока никаких решений не принято.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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