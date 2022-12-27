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Вторник, 27 декабря 2022, 13:05 мск

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Суд отложил дело директора музея истории Екатеринбурга о дискредитации армии

В Ленинским районом суде сегодня должны были рассмотреть дело о дискредитации армии в отношении директора музея истории Екатеринбурга – полиция составила протокол в отношении Игоря Пушкарева по ч.1 ст 20.3.3. Однако суд перенесли, так как представители полиции не явились.

Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов заявил ходатайство об отложении процесса, так как у него есть вопросы к представителю административного органа. Дело рассмотрят 13 января. Игорь Пушкарев отказался комментировать эти события.

Напомним, Евгений Пригожин, известный как основатель ЧВК «Вагнера», выступил против назначения Пушкарева на должность директора музея в Екатеринбурге. Пригожин высказывал претензии по поводу журналистских работ Пушкарева в издании Znak.com за прошлые годы. По этому поводу бизнесмен связывался с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, но градоначальник не стал принимать никаких кадровых решений. А затем к Пушкареву пришли полицейские и составили на него протокол за антивоенные высказывания в соцсетях в феврале этого года.

Екатеринбург, Марина Иванова

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