В аптеках Екатеринбурга снова дефицит детского «Нурофена»

В аптеках Екатеринбурга в очередной раз наблюдается дефицит детского «Нурофена» в суспензии. Вместо него фармацевты предлагают купить отечественный «Ибупрофен».

«Мы вчера обошли несколько аптек в Академическом – «Нурофена» нет, когда будет – не знают. Муж поискал еще в «Вите», «Фармленде», «Живике» на Ленина в районе УПИ – та же история. Пришлось взять «Ибупрофен». Фармацевты говорят, что «Нурофен» екатеринбуржцы скупали последние месяца полтора, когда он снова появится, не знают», – рассказала жительница Екатеринбурга Ольга.

Справочная аптек Екатеринбурга www.2048080.ru подтверждает: детской суспензии в городе почти не осталось. Отдельные флаконы еще можно найти в 2-6 аптеках в разных районах. В наличии отображается только детский «Нурофен» в таблетках.

Напомним, аналогичная ситуация складывалась в феврале 2022 года. Тогда фармацевты говорили о проблеме у поставщиков. Также в Свердловской области наблюдается дефицит некоторых антибиотиков для детей. Например, «Аугментина». В минздраве обещали, что поставки начнутся в декабре, но препаратов в аптеках нет до сих пор.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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