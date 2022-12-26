Новогодняя ночь на Урале будет морозной

На этой неделе в Свердловской области похолодает, но до экстремальных температур дело все-таки не дойдет.

По данным Уральского УГМС, сегодня, 26 декабря, в Екатеринбурге будет минус 5-7 градусов, 27 декабря похолодает до -9…-11 °C, 28-го – до -12…-14.

Начиная с пятницы, 30 декабря, в регион снова придут снегопады. Температура воздуха понизится. В новогоднюю ночь ожидается: в Екатеринбурге и Каменске-Уральском – до -18 °C, в Нижнем Тагиле -21, в Серове – до -22 °C. Днем 1 января потеплеет до -5.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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