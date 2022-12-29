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Четверг, 29 декабря 2022, 09:04 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале к Новому году похолодает

Синоптики скорректировали свои прогнозы на Новый год – будет холоднее, чем ожидалось ранее. Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», ночью 31 декабря в целом по Свердловской области будет -20…-25 °C, на крайнем севере -27…-32, днем 15…-20, на севере до -25 °C, на крайнем севере до -30.

Ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. В Екатеринбурге будет ночью до -20…-22, и днем особо теплее не станет, -18…-20 градусов. Ранее прогнозировалось, что в Екатеринбурге и Каменске-Уральском в новогоднюю ночь будет до -18 °C, в Нижнем Тагиле -21, в Серове – до -22 °C. Днем 1 января потеплеет до -5.

Екатеринбург, Марина Иванова

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