В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать майонез

В новогодние праздники достаточно популярной заправкой для салатов становится майонез. В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали, как правильно выбрать этот соус, без которого сложно представить оливье или селедку под шубой.

• В качественном промышленном майонезе не должно быть большого количества пузырьков воздуха и комков. Крупинки в майонезе могут свидетельствовать о неправильном хранении, и такой продукт лучше не употреблять в пищу. Если в нем образовалось большое количество пузырьков, а консистенция стала желеобразной – лучше не использовать.

• Наиболее серьезным дефектом майонеза является расслаивание эмульсии, в результате чего из массы выделяется масло. Это происходит при резких перепадах температуры при хранении, несоблюдении температурного режима (например, майонез заморозили) и в результате размножения в продукте микроорганизмов.

• Обычно срок хранения майонеза без консервантов в закрытой упаковке не должен превышать 30-45 дней при температуре не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов, о чем должно быть написано на упаковке.

• В магазинах можно встретить множество «легких» заправок, они действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными.

Екатеринбург, Марина Иванова

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