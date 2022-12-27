российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 декабря 2022, 11:43 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать майонез

В новогодние праздники достаточно популярной заправкой для салатов становится майонез. В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали, как правильно выбрать этот соус, без которого сложно представить оливье или селедку под шубой.

• В качественном промышленном майонезе не должно быть большого количества пузырьков воздуха и комков. Крупинки в майонезе могут свидетельствовать о неправильном хранении, и такой продукт лучше не употреблять в пищу. Если в нем образовалось большое количество пузырьков, а консистенция стала желеобразной – лучше не использовать.

• Наиболее серьезным дефектом майонеза является расслаивание эмульсии, в результате чего из массы выделяется масло. Это происходит при резких перепадах температуры при хранении, несоблюдении температурного режима (например, майонез заморозили) и в результате размножения в продукте микроорганизмов.

• Обычно срок хранения майонеза без консервантов в закрытой упаковке не должен превышать 30-45 дней при температуре не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов, о чем должно быть написано на упаковке.

• В магазинах можно встретить множество «легких» заправок, они действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Новый год

Работу екатеринбургского метро в новогоднюю ночь не продлят / Деды Морозы говорят о повальной отмене заказов: дети болеют ОРВИ / «Почта России» рассказала, как будет работать в новогодние праздники / Минтруд напомнил о продолжительности новогодних каникул / В Екатеринбурге Дед Мороз подорожал почти на 20% / В лесничестве объяснили, почему нельзя срубить елку в Екатеринбурге / Новогодняя ночь на Урале будет морозной / В лесах вокруг Екатеринбурга кончились легальные елки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,