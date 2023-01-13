Суд над директором музея истории Екатеринбурга за дискредитацию ВС РФ опять перенесли

В Ленинском районном суде сегодня должно было начаться рассмотрение административного дела в отношении директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ. Однако заседание перенесли, так как на него не явились представители полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Пушкарев на заседание явился. Его интересы представляет адвокат Владислав Идамжапов, который также известен как защитник бывшего мэра Евгения Ройзмана (признан иноагентом).

Напомним, в декабре прошлого года Евгений Пригожин, известный как основатель ЧВК «Вагнера», выступил против назначения Пушкарева на должность директора музея в Екатеринбурге. Пригожин высказывал претензии по поводу журналистских работ Пушкарева в издании Znak.com за прошлые годы. По этому поводу бизнесмен связывался с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, но градоначальник не стал принимать никаких кадровых решений. А затем к Пушкареву пришли полицейские и составили на него протокол за антивоенные высказывания в соцсетях в феврале 2022 года. Первое заседание суда должно было состояться 27 декабря, но было отложено по ходатайству защиты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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