Депутат Госдумы попросила Куйвашева разобраться с водителями автобусов

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой проверить, насколько корректно ведут себя водители общественного транспорта в отношении женщин с детьми в колясках.

Депутат написала в своем телеграм-канале, что поводом для обращения стал случай, произошедший на днях в Нижнем Тагиле. Останина сообщила со ссылкой на местных жителей, что водитель автобуса не пропустил в салон женщину с коляской. «Местные жители говорят, что это не единичный случай в регионе. Кроме того, иногда водители требуют дополнительную плату за провоз колясок с детьми. Прошу вас поручить провести проверку по данному случаю и на всех направлениях транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров в Свердловской области, разобраться с ситуацией по провозу в общественном транспорте детей в колясках в сопровождении взрослых, дать соответствующие разъяснения и указания», – говорится в письме депутата.

Как уже сообщал «Новый День», жители крупных городов Свердловской области регулярно жалуются на водителей общественного транспорта. Но чаще всего это связано с высадкой пассажиров, особенно детей, которые по каким-то причинам не могут заплатить за проезд. Особенно частыми такие случаи были в конце 2021 года. Например, на маршруте № 054 сломался терминал для безналичной оплаты, поэтому всех, кто не смог заплатить наличными, попросили выйти. За неделю до этого кондуктор высадил десятилетнюю девочку из трамвая – у школьницы не сработала банковская карта. До этого из автобуса выпроводили ученицу третьего класса. Девочка тоже пыталась оплатить проезд банковской картой, но валидатор выдал ошибку.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Елена Владимирова

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