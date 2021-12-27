Пенсионерку выгнали из автобуса из-за проблем с безналичной оплатой

В Екатеринбурге разбираются с очередным случаем, когда пассажиров выгнали из общественного транспорта. На этот раз «отличился» перевозчик ООО «Декар-Бас», который обслуживает 054 маршрут.

В автобусе сломался терминал для безналичной оплаты, поэтому всех, кто не смог заплатить наличными, попросили выйти. В том числе пожилую женщину с тростью. «В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города будет дана правовая оценка соблюдения работниками и руководителем ООО «Декар-Бас» требований действующего законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», отметили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

На прошлой неделе кондуктор высадил десятилетнюю девочку из трамвая. У школьницы не сработала банковская карта . Д о этого из автобуса высадили ученицу третьего класса . Девочка тоже пыталась оплатить проезд банковской картой, но валидатор выдал ошибку. А в середине декабря водитель городского автобуса 012 выволок и бросил на обочине пожилую женщину из-за того, что она очень долго поднималась в салон. Теперь водителю грозит уголовное разбирательство .

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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