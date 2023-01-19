В ночь на Крещение в ледяную воду окунулись 12 тысяч свердловчан

В крещенских купаниях в Свердловской области в ночь с 18 на 19 декабря приняли участие около 12 тысяч человек. В Екатеринбурге в прорубь окунулись более 3 тысяч горожан. Для верующих в регионе сделали более 80 купелей, которые были освящены церковью, одобрены спасателями и Роспотребнадзором, сообщает областной департамент информационной политики.

Безопасность крещенских купаний обеспечивают в общей сложности 1800 работников спецслужб. В том числе 240 сотрудников МЧС, более 1400 полицейских, 36 специалистов ГИМС, 16 спасателей Уральского поисково-спасательного отряда.

Напомним, освящение купелей церковными служителями проводилось накануне. Роспотребнадзор дал советы, как правильно окунаться в ледяную воду. Врачи рассказали, кому это занятие строго противопоказано.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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