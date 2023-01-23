Екатеринбургская дума определит наказание для депутата, критиковавшего СВО

Екатеринбургская дума 24 января определит наказание для депутатов Константина Киселева и Алексея Холодарева, допустивших ошибки в декларациях о доходах за прошлые годы. Как пояснил «Новому Дню» председатель думской комиссии по безопасности Сергей Воронин, дела этих депутатов уже рассматривались 29 ноября. Тогда комиссия предложила в качестве наказания вынести Киселеву предупреждение, а Холодарева снять с поста заместителя председателя в двух комиссиях – по бюджету и экономическому развитию. Но окончательное решение должна принять дума.

«В прошлом году у нас не получилось рассмотреть эти вопросы на заседании думы, так как Холодарев был в отпуске, а потом отсутствовал Киселев. Без них обсуждения быть не может. В этот раз, мы надеемся, что депутаты будут присутствовать», – сообщил собеседник агентства. Сами избранники были не согласны с предъявленными претензиями по декларациям. Алексей Холодарев считает, что понес более строгое наказание, чем его коллеги, по политическим причинам. Депутат публично критиковал власти за проведение СВО на Украине, за что был оштрафован на 40 тысяч рублей, а затем отсидел 14 суток в изоляторе за перепост в соцсетях фильма «Он вам не Димон». До этого Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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