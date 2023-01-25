Екатеринбург студенческий: пятерка фактов о вузах

Сегодня отмечается Татьянин день. Поскольку Екатеринбург претендует на звание студенческой столицы России, «Новый День» собрал пятерку интересных фактов о местных вузах, учащихся и абитуриентах.

Екатеринбург – один из самых студенческих городов России

По данным за 2022 год (рейтинг Высшей школы экономики при поддержке Минобрнауки России), в Свердловской области 35 вузов, в которых учатся почти 118 тысяч человек. Большинство из них – в Екатеринбурге. Здесь же находится один из 11 федеральных университетов России. В Екатеринбурге можно получить образование практически по любому направлению: юридическое, экономическое, математическое, десятки вариантов гуманитарных направлений, медицинское. Можно получить достаточно редкую специальность астронома, дизайнера интерфейсов, дирижера, политического аналитика, режиссера театра кукол и так далее.

УрФУ – лидер по количеству первокурсников

Прошлой осенью сюда зачислили 7978 студентов первых курсов, 4858 из них – на бюджетные места. Средний балл приема – 71,8. В 2021 году УрФУ также был на первом месте по количеству поступивших на обучение. В этом году в Свердловской области примут на бюджет более 19 тысяч абитуриентов, УрФУ готовится повторить рекорд и зачислить более 10 тысяч человек.

Уральский юридический – в топе по максимальному проходному баллу

В рейтинг вузов по качеству бюджетного приема, который составили специалисты Высшей школы экономики, вошли только три нестоличных университета. Среди них – Уральский государственный юридический университет. Чтобы попасть на бюджет в 2022 году, надо было набрать 81,2 балла.

Студенты хотят зарабатывать по 40 тысяч

При этом средняя ожидаемая зарплата всех соискателей в регионе составляет 50 тысяч рублей. Самые высокие запросы у студентов из Уральского государственного лесотехнического университета и Уральского государственного горного университета – по 43,5 тыс. рублей. Самые скромные запросы у будущих юристов – те, кто поступил Уральский государственный юридический университет, готовы к зарплате в 33 тысячи рублей.

Студенты оценивают свое обучение на четверку

В среднем только четверть студентов уральских вузов считают свое обучение идеальным. Еще 10% выставили своей подготовке двойку и кол. Большинство оценивают обучение на четверку, таких 39%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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