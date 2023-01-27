В годовщину смерти лидера ОПС «Уралмаш» на его могилу принесли цветы и конфеты (ФОТО)

Сегодня исполнилось 18 лет с того дня, как в камере екатеринбургского СИЗО был найден в петле лидер ОПС «Уралмаш», депутат ЕГД Александр Хабаров. Сегодня утром на его могилу на Северном кладбище принесли цветы – как и во все предыдущие годы.

Напомним, Александр Хабаров родился в Орджоникидзевском районе Свердловска в 1957 году. В начале 1990-х вошел в ОПГ «Уралмаш», которую создали братья Цыгановы. Через несколько лет, после убийства одного из братьев и бегства за границу другого, Хабаров возглавил группировку. В 1995 зарегистрировал ОПС (Общественно-политический союз) «Уралмаш» и занялся политикой. Первую победу на выборах Александр Хабаров одержал только в апреле 2002 года, став депутатом ЕГД в округе № 6 Железнодорожного района. За него проголосовали 44 % избирателей. До этого лидер ОПС «Уралмаш» трижды пытался избраться в Госдуму РФ и один раз в ППЗС. Все четыре попытки закончились поражением.

В сентябре 2004 года в Екатеринбурге началась война между ОПС «Уралмаш» и заезжими криминальными авторитетами, которые предъявили свои претензии на город. 15 сентября у гостиницы «Большой Урал» прошла сходка с участием 1,5 тысяч человек: бойцов «центральной» и «синей» группировок, а также членов экс ОПС «Уралмаш». Поводом для встречи послужили прошедшие погромы кафе восточной кухни в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Хабаров выступил на митинге и заявил, что не допустит в «своем городе» второго Беслана, а людям, которые разжигают межнациональную рознь, громя имущество мирных людей, посоветовал побыстрее уехать из города. По мнению наблюдателей, именно эта сходка и послужила истинной причиной того, что 14 декабря 2004 года Хабарова арестовали и поместили в СИЗО № 1. Формально он подозревался по статье 179 Уголовного кодекса РФ «Принуждение к совершению сделки либо к отказу от ее совершения». Дело было возбуждено по заявлению потерпевшего владельца «Банка24.ру» Сергея Лапшина.

Находясь в СИЗО, Хабаров через своих адвокатов дал интервью РИА «Новый Регион» (теперь «Новый День»). Он заявил, что задержание не стало для него неожиданностью. «Заметное усиление прессинга произошло в течение последних двух месяцев, после того, как мы публично, в самом центре Екатеринбурга заявили о том, что не пустим кавказский криминал на Урал. Противодействовать кавказской мафии мне приходится не в первый раз. <…> Надо сказать, что наши действия одобрительно воспринимались населением города и области – я считаю, что самым весомым вкладом в мою победу на выборах в екатеринбургскую городскую думу стали листовки с напоминанием моим избирателям о моей роли в отражении агрессии с юга десять лет назад. Народ одобрительно относится к нашей решительной позиции в нынешних событиях и сейчас. <…> Мой арест на несколько месяцев автоматически исключает меня из предвыборной борьбы за место депутата екатеринбургской городской думы, которые состоятся 27 марта 2005 года. И получается, что задача не допустить Александра Хабарова во власть выполнена», – отметил лидер ОПС «Уралмаш».

Меньше чем через два месяца, 27 января 2005 года, пресс-служба ГУИН Министерства юстиции РФ по Свердловской области официально сообщила: «Сегодня утром следственно арестованный Александр Хабаров был найден в камере СИЗО № 1 висящим в петле». Официальной версией гибели Хабарова является самоубийство, однако многие в это не верят.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Владислав Тринько

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