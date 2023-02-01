В УрФУ решили, как наказать иностранцев – участников массовой драки в общежитии

В Уральском федеральном университете решили не отчислять иностранных студентов, которые участвовали в массовой драке в общежитии на улице Большакова. Они отделаются выговором.

«Состоялось первое заседание дисциплинарной комиссии – её члены запросили дополнительные материалы по студентам-инициаторам массовой драки в общежитии, а также встречи с ними. Ректору рекомендовано объявить строгий выговор с предупреждением об отчислении участникам, признанным судом виновными в административном правонарушении», – сообщает официальный телеграм-канал университета.

Как уже сообщал «Новый День», массовая драка в общежитии случилась в ночь с 20 на 21 января. Очевидцы говорят, что в ней участвовали несколько десятков человек, в том числе иностранные граждане (главным образом из Египта). 21 января вечером полиция прибыла в общежитие на улице Большакова и задержала зачинщиков драки, все они – иностранные граждане. Были возбуждены административные дела по статье «Мелкое хулиганство». По официальной версии, конфликт носил бытовой характер – одна компания молодых людей глубокой ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать другим.

23 января семеро участников драки были по решению суда отправлены под административный арест. Два студента арестованы на 12 суток, пятеро – на трое суток, в отношении еще троих административное производство прекращено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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