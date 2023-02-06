российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 февраля 2023, 10:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

10 свердловских предприятий попали под санкции Украины

Десять свердловских предприятий попали в новый санкционный список Украины. Ограничения предусматривают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, приостановку финансовых обязательств. Санкции наложены на 50 лет.

В украинском списке указаны два предприятия в Екатеринбурге: АО «Изотоп» и Уральский электромеханический завод; ОАО «Институт реакторных материалов» в Заречном; комбинат «Электрохимприбор» в Лесном и шесть предприятий из Новоуральска: ООО «Экоальанс», Завод электрохимических образований, АО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», Уральский электрохимический комбинат, ООО «Научно-производственное объединение «Центротех»; АО «Центр по обогащению урана».

Всего в перечне фигурируют 200 российских компаний, связанных с атомной промышленностью.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Европе угрожает дефицит дизельного топлива / ЕС опубликовал официальное решение о потолке цен на нефтепродукты из России / Министр финансов США подписала распоряжение о потолке цен на нефтепродукты из России / Зеленский раздражен, что Россия слишком успешно адаптируется к западным санкциям / Фон дер Ляйен пообещала новые санкции к годовщине начала СВО / США проверяют законность продажи картин российским миллиардерам / Молочная промышленность России почти полностью зависит от импорта из Европы / Власти Швейцарии решили пересмотреть отношения с Россией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Санкции против России,