10 свердловских предприятий попали под санкции Украины

Десять свердловских предприятий попали в новый санкционный список Украины. Ограничения предусматривают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, приостановку финансовых обязательств. Санкции наложены на 50 лет.

В украинском списке указаны два предприятия в Екатеринбурге: АО «Изотоп» и Уральский электромеханический завод; ОАО «Институт реакторных материалов» в Заречном; комбинат «Электрохимприбор» в Лесном и шесть предприятий из Новоуральска: ООО «Экоальанс», Завод электрохимических образований, АО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс», Уральский электрохимический комбинат, ООО «Научно-производственное объединение «Центротех»; АО «Центр по обогащению урана».

Всего в перечне фигурируют 200 российских компаний, связанных с атомной промышленностью.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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