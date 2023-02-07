Мэр Екатеринбурга распорядился убрать нелегальные киоски за два месяца

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил главам районных администраций до 31 марта заключить контракты на снос нелегальных торговых точек. Сейчас на территории города насчитывается 110 самовольно возведенных киосков и павильонов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В декабре городские власти утвердили новый регламент по выносу и демонтажу ларьков. Как заявил председатель комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов, документ позволил существенно продвинуться в борьбе с незаконными торговыми точками. За полтора месяца в досудебном порядке снесены 77 самовольных киосков. Еще 20 объектов будут демонтированы по судебным решениям, тогда как за весь 2022 год было только 12 таких решений.

Напомним, нелегальными являются киоски, не включенные в муниципальную схему размещения нестационарных торговых объектов, которая утверждается каждый год. Также подлежат сносу торговые точки, которые работают без разрешительной документации и договора аренды земельного участка. Как уточнили в мэрии, сейчас в схему НТО включены более 2 тысяч торговых точек.

Активная борьба с нелегальными киосками в Екатеринбурге ведется с 2020 года. В городе действует положение о нестационарной торговле, регулирующее порядок работы и даже внешний вид киосков. За последние пару лет городские службы принудительно убрали 225 нелегальных киосков, еще 370 объектов владельцы демонтировали сами. В Екатеринбурге есть две площадки, куда свозят снесенные киоски. Там они хранятся непродолжительное время, а затем отправляются на утилизацию.

Тем не менее мэрия ничего не может сделать с киосками, которые размещаются на частной земле. В сентябре на заседании городской думы из-за этого случился скандал. Депутат Александр Колесников в грубой форме обвинил вице-мэра Дмитрия Ноженко в некомпетентности, так как мэрия отказывается убирать за свой счет торговые точки с территории многоквартирных домов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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