Самые богатые уральские депутаты попали под санкции Канады

Канада наложила санкции еще на один список высокопоставленных граждан РФ. В списке оказались три депутата Госдумы от Свердловской области.

Под санкции попали два единоросса, Зелимхан Муцоев и Лев Ковпак, и один депутат от «Новых людей», Александр Демин. Интересно, что Муцоев и Ковпак стали лидерами среди уральских парламентариев по объему доходов за 2021 год. Зелимхан Муцоев тогда задекларировал 781 млн 774 тысячи рублей (в 2020 году – 11 млн 841 тысячу рублей). За год его доход увеличился примерно в 66 раз. Лев Ковпак заработал 37 млн 649 тысяч, это почти столько же, сколько в 2020 году. Александр Демин имеет гораздо более скромные доходы, около 5,5 млн рублей в год. В 2022 году он баллотировался в губернаторы Свердловской области от своей партии и занял предпоследнее место. Ему отдали свои голоса только 6,47% избирателей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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