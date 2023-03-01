Пользователи интернета обвинили блогера из Режа в издевательствах над котом (ФОТО)

Неожиданная популярность свалилась на блогера из города Реж. Пользователи нашли на его канале видео, где мужчина издевается над котом. В соцсетях пишут, что автора роликов зовут Николай.

По их данным, гражданин проживает в городе Реж. У него есть свой канал на Ютубе «Дикий Треш». Туда мужчина выкладывал видео, где занимается дома спортом, гуляет по городу и взаимодействует с котом. Пользователей возмутили кадры, где Николай издевался над котом. Видео с его участием разлетелись по крупным ТГ-каналам и пабликам. Сейчас в сеть уже слили предположительный адрес блогера. В комментариях мужчине поступают угрозы. В полиции сообщили, что для проведения проверки должно поступить заявление.

Видео с котом возмутило зрителей

Начальник пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых сообщил РИА «Новый День» следующее: «Информация об опубликованных роликах зарегистрирована в дежурной части территориального УМВД, стражи порядка уже приступили к проведению проверочных мероприятий на предмет наличия или отсутствия в сюжетах признаков жестокого обращения с домашним животным. По итогам начавшейся работы представители МВД примут обоснованное решение».

Реж, Владислав Тринько

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