У спасенного от хозяина-блогера кота Сени найдены серьезные заболевания

Кот Сеня из Режа, которого полицейские изъяли у хозяина-блогера и передали в приют, нуждается в медицинской помощи.

О результатах обследования рассказали волонтеры из фонда «Зоозащита». «К сожалению, анализы ПЦР подтвердили у Сени наличие вируса иммунодефицита кошек плюс вирус лейкемии. Не удивительно, что иммунная система дала сбой при такой жизни в постоянном стрессе, да еще периодически на самовыгуле. На улице при сниженном иммунитете подхватить любую заразу не составляет особого труда. Это грустно. Но общее самочувствие кота в норме – ест, пьет, в туалет ходит», – сообщают зоозащитники.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе в Реже полицейские забрали кота по кличке Сеня у блогера, которого в интернете пользователи обвинили в издевательствах над животным. Напомним, у мужчины есть свой канал на YouTube «Дикий Треш», куда он выкладывал видео с занятием спортом и прогулками. Среди прочих роликов пользователей возмутили кадры, которые расценили, как издевательство над котом.

Сейчас сотрудники полиции проверяют, есть ли в действиях блогера признаки жестокого обращения с животным.

Реж, Елена Владимирова

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