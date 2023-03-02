Полицейские из Режа забрали кота у блогера, которого подозревают в издевательствах над животным (ФОТО)

В Реже полицейские забрали кота по кличке Сеня у блогера, которого в интернете пользователи обвинили в издевательствах над животным. Напомним, у мужчины есть свой канал на Ютубе «Дикий Треш», куда он выкладывал видео с занятием спортом и прогулками. Среди прочих роликов пользователей возмутили кадры, которые расценили, как издевательство над котом.

О спасении кота сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. «Сотрудники устанавливают в ходе начавшихся проверочных мероприятий наличие или отсутствие признаков жестокого обращения с домашним питомцем по имени Сеня. Сегодня во время посещения квартиры владельца рыжего пушистика животное изъяли и доставили в отделение полиции. Кроме того, вопрос с передержкой для кота уже решен. Домашнего питомца по кличке Сеня доставили в дежурную часть территориального УВД, где передали представителям зоозащиты на временную передержку», – рассказал Горелых.

Реж, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»