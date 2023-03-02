Суд отказал владельцу обанкроченного «Плато-банка» в смягчении наказания

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил в силе наказание в виде лишения свободы бывшему владельцу «Плато-банка» Андрею Лазареву, осужденному за отмывание и присвоение денег. Ранее его адвокат подавал ходатайство о замене оставшегося срока в 1 год 4 месяца и 24 дня на ограничение свободы.

Лазарев был председателем совета директоров и ключевым собственником «Плато-банка». В период с 2013 по 2015 годы он выводил деньги из банка и присваивал их, используя служебное положение. Общий ущерб пострадавшим составил более 717 миллионов рублей. Лазареву предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В декабре 2018 года он заочно был приговорен к 6 годам лишения свободы, но не явился на заседание суда и скрылся от властей. Спустя полгода мужчину задержали с поддельным паспортом при попытке выезда в Польшу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, за время отбывания наказания осужденный возместил лишь около 260 тысяч рублей. Вину он признал только в 2021 году во время отбытия наказания.

Участвующий в судебном заседании прокурор указал, что осужденный не принял достаточных мер по погашению ущерба перед потерпевшими. По этой причине гособвинитель просил отказать в ходатайстве защиты Лазарева. Суд согласился с мнением прокурора. Бывший банкир продолжит отбывать наказание в колонии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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