Осужденного беглого банкира поймали на польской границе с фальшивым паспортом

Бывший владелец признанного банкротом «Плато-банка» Андрей Лазарев, приговоренный полгода назад к 6 годам лишения свободы, задержан на белорусско-польской границе с фальшивым паспортом гражданина Словении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, мужчину задержали 30 марта, так как его паспорт имел признаки подделки. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин находится в розыске на территории Российской Федерации. Сейчас Лазарев взят под стражу в Белоруссии, решается вопрос об экстрадиции его в Россию для отбывания наказания.

Напомним, год назад в Верх-Исетский суд было направлено уголовное дело в отношении четырех топ-менеджеров «Плато-банка». Обвиняемые похищали деньги банка, выдавая кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам. В состав преступной группы входили председатель наблюдательного совета Андрей Лазарев, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова, и.о. председателя правления банка Елена Ярославцева. С 2012 по 2015 год они выдали подконтрольным фирмам кредиты на общую сумму более 1,2 млрд рублей, которые затем присвоили. В ходе рассмотрения дела Лазарева арестовали, но позже отпустили под залог в размере 1 млн рублей. Воспользовавшись этим, в зал суда на оглашение приговора 12 декабря 2018 года банкир не явился и был объявлен в федеральный розыск.

Екатеринбург, служба информации

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