«Автомобилист» стартовал в розыгрыше Кубка Гагарина с победы (ФОТО)

Екатеринбургский «Автомобилист» выиграл первый матч 1/8 плей-офф КХЛ в противостоянии с магнитогорским «Металлургом». Стартовая игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. «Автомобилист» повел 1:0 в серии до четырех побед.

В предматчевом шоу екатеринбургская команда предстала гоночной машиной, а талисман клуба лось Автик примерил на себя костюм пилота «Формулы 1». Несмотря на яркое вступление, игра началась не слишком удачно для «Автомобилиста».

Гости активно атаковали, пару раз екатеринбуржцев от гола спасла только штанга и отличная игра вратаря Юхана Маттссона. К 18-минуте «Металлург» все-таки первым открыл счет – отличился Артем Минулин. «Автомобилист» успел отыграться незадолго до перерыва. Георгий Белоусов перехватил шайбу, убежал от защитников «Магнитки», переиграл финтом вратаря Василия Кошечкина и аккуратно завел шайбу в угол ворот соперника. Счет на табло стал 1:1.

Во втором периоде была зафиксирована ничья – 2:2, хотя «Автомобилист» играл уже более уверенно. На 27-й минуте Кертис Волк отдал отличный пас Нику Эберту, тот сместился в центр и отправил шайбу точно в ворота сквозь гущу игроков. «Металлург» вскоре ответил успешной атакой сходу, и гол отпраздновал Николай Голдобин.

Ключевым отрезком в матче стал третий период. Екатеринбуржцы начали его в большинстве и добились результативной атаки. Сергей Широков отправил шайбу на пятак, откуда Кертис Волк переправил ее в ближний угол ворот Василия Кошечкина. Спустя 8 минут капитан «Автомобилиста» уже сам поставил победную точку – с передачи Анатолия Голышева Широков вырвался на пятак и закатил четвертую шайбу в ворота «Магнитки». Гости пытались отыграться в последние минуты матча, в том числе в большинстве, но оборона екатеринбуржцев выстояла.



«Немного робкое начало матча было, здорово что наш вратарь поддержал в игре. Дальше был гол Белоусова, он использовал свой шанс. Во втором и третьем периоде команда добавила, было хорошее движение и контроль над шайбой. Мы сделали всего один шаг. Дальше игры тяжелее будут», – прокомментировал итоги встречи главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Второй матч плей-офф состоится снова в Екатеринбурге в субботу 4 марта. Затем серия переедет в Магнитогорск.23:53

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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