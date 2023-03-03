Средняя зарплата в Екатеринбурге превысила 72 тысячи рублей

К концу 2022 года средняя зарплата жителей Екатеринбурга составила 72 581 рубль в месяц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на встрече с журналистами начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. Чиновник уточнил, что речь идет о крупных и средних предприятиях, а также именно о средней, а не медианной зарплате. Тем не менее, по словам Прядеина, Екатеринбург по итогам года показал более высокую динамику по росту зарплат, чем РФ в целом.

Напомним, накануне Александр Прядеин объяснил, почему гордума планирует повысить зарплаты мэру и другим местным чиновникам. «Зарплаты в муниципальном управлении стали резко отставать от зарплат в коммерческом секторе и производстве. Поэтому очень сложно нанимать людей на эту зарплату. Это вымывает кадровые ресурсы и снижает качество управления городом в целом. Ну и если говорить про главу города – человека, который работает практически без отпусков и выходных, чуть ли не круглые сутки, а зарплату имеет в несколько раз ниже, чем его коллеги в коммерческом секторе, то тут и говорить не о чем», – заявил в интервью телеканалу ОТВ Алексей Прядеин. Ежемесячный заработок главы города Алексея Орлова предлагается увеличить с 191,7 тысячи до 217,2 тысячи рублей (без учета районного коэффициента и надбавок).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Елена Владимирова

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