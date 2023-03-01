Екатеринбургская дума рассмотрит проект о повышении зарплат мэра и чиновников

Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу проект о повышении оплаты труда муниципальных служащих, в том числе мэра Алексея Орлова. Согласно документу, ежемесячное жалование градоначальника предлагается выплачивать в размере 3,4 должностных окладов. То есть, зарплата мэра повысится с 191 706 до 217 266 рублей. Еще одна поправка предлагает увеличить общий объем средств, заложенных в бюджете на выплату надбавок мэру, с 2,8 миллиона до 3,1 миллиона рублей в год.

В проекте также прописано увеличение суммы ежемесячных надбавок рядовым чиновникам мэрии. Так, за особые условия муниципальной службы сотрудники администрации будут получать шесть окладов в год (сейчас – четыре), за выслугу лет – четыре оклада (сейчас три). Документ предлагает установить новый размер ежемесячных надбавок чиновникам в соответствии с классным чином. Так, заместителю мэра, руководителю аппарата администрации и главам районов полагается ежемесячно доплачивать от 7,5 до 8,2 тысяч рублей, начальникам отделов и комитетов – от 5,6 до 6,6 тысяч рублей.

Если депутаты одобрят поправки, то решение о повышении зарплат чиновников вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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