Екатеринбургские депутаты предварительно одобрили повышение зарплат чиновников

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы одобрила проект повышения зарплат муниципальных чиновников, в том числе главы города Алексея Орлова.

Отвечая на вопросы депутатов, начальник финансового департамента Анна Турунцева сообщила, что новое положение коснется всех муниципальных служащих, это штат администрации Екатеринбурга, штаты районных администраций, аппарат Екатеринбургской думы. Однако она не смогла назвать общее количество сотрудников. По словам Турунцевой, средняя зарплата муниципальных служащих сейчас составляет более 50 тысяч рублей, а повышение составит до 5%. «Мы используем единый подход ко всем категориям сотрудников», – пояснила докладчик.

Депутаты единогласно одобрили новое положение. «Мы все требуем, чтобы чиновники выполняли свои обязанности на пять с плюсом, но без стимулирования этого невозможно достичь. Текучка кадров в районных администрациях очень большая. Люди увольняются, потому что в частном секторе им предлагают зарплаты в несколько раз больше», – выступил Константин Киселев.

Михаил Матвеев заметил, что разговоры о повышении зарплат в мэрии шли давно, и сегодня дума принимает долгожданное решение. «Оплата труда чиновников должна быть достойной. Так что респект финансовому департаменту, который внес этот документ», – высказался он.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании Екатеринбургской думы. Напомним, согласно одобренному сегодня проекту, зарплата главы города Алексея Орлова увеличится с 191 706 до 217 266 рублей (рост на 13%). Кроме того, повышается размер ежемесячных надбавок к окладам муниципальных служащим (чем выше классный чин, тем больше надбавка).

Ранее начальник департамента экономики Алексей Прядеин заявлял, что зарплаты в муниципальной службе «стали резко отставать» от зарплат в коммерческих предприятиях. «Очень сложно нанимать людей на эту зарплату. Это вымывает кадровые ресурсы и снижает качество управления городом в целом. Ну и если говорить про главу города – человека, который работает практически без отпусков и выходных, чуть ли не круглые сутки, а зарплату имеет в несколько раз ниже, чем его коллеги в коммерческом секторе, то тут и говорить не о чем», – пояснил чиновник в интервью телеканалу ОТВ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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