В мэрии Екатеринбурга нашли объяснение резкому повышению зарплат главы города и чиновников

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин пояснил, почему в мэрии хотят поднять зарплаты муниципальных чиновников, в том числе главы города Алексея Орлова.

«Зарплаты в муниципальном управлении стали резко отставать от зарплат в коммерческом секторе и производстве. Поэтому очень сложно нанимать людей на эту зарплату. Это вымывает кадровые ресурсы и снижает качество управления городом в целом. Ну и если говорить про главу города – человека, который работает практически без отпусков и выходных, чуть ли не круглые сутки, а зарплату имеет в несколько раз ниже, чем его коллеги в коммерческом секторе, то тут и говорить не о чем», – заявил в интервью телеканалу ОТВ Алексей Прядеин.

Как писал «Новый День», Екатеринбургская дума рассмотрит проект о повышении оплаты труда муниципальных служащих. Согласно документу, ежемесячный заработок главы города Алексея Орлова предлагается увеличить с 191,7 тысячи до 217,2 тысячи рублей (без учета районного коэффициента и надбавок). Также планируется повысить размер надбавок к должностным окладам всем сотрудникам мэрии. Если депутаты одобрять поправки, зарплаты чиновников вырастут с 1 июля 2023 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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