В Екатеринбургской думе появятся несколько вице-спикеров

В Екатеринбургскую думу внесен проект поправок в городской устав для изменения схемы выборов.

Документ закрепляет снижение количества депутатов думы с 36 до 35, а также устанавливает новую пропорцию депутатского состава: 10 мандатов получат избранные по партийным спискам и 25 мандатов – по избирательным округам.

«Установление минимально допустимой численности депутатов будет способствовать снижению расходов средств местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в последующие плановые периоды. В то же время это не отразится негативно на эффективности деятельности депутатского корпуса, поскольку с учетом увеличения доли депутатов городской думы, избираемых по одномандатным избирательным округам, снижается норма представительства в указанных округах. Тем самым обеспечивается более тесная обратная связь депутатов с избирателями, повышаются возможности депутатов полноценно реагировать на обращения избирателей соответствующего округа», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, в документе прописана возможность избрания нескольких заместителей председателя Екатеринбургской думы. Это связано с «активизацией работы должностных лиц думы и увеличением числа мероприятий, проводимых представительным органом».

Для утверждения предлагаемых поправок в устав Екатеринбурга требуется не менее 2/3 голосов депутатов. Ранее свердловские коммунисты, не согласные с изменением схемы выборов, грозили устроить бунт в городской думе, но признавали, что создать альянс с другими партии им будет сложно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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