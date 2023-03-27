Уральский адвокат оценил перспективу уголовных дел известных российских блогеров, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов

Уральский адвокат, заведующий Адвокатской конторой «МАГНАТ» Андрей Мелихов оценил перспективу уголовынх дел, возбужденных в отношении известных российских блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема, а также Александры Митрошиной. Напомним, что к данным гражданам имеются претензии со стороны налоговой службы – речь идет о целом ряде нарушений, в том числе уклонении от уплаты налогов и дроблении бизнеса, что российские законы делать не разрешают.

«Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.198 УК РФ, пришли с обыском – стандартная процедура по уголовным делам такой категории. Доказательства незаконного дробления бизнеса на несколько ИП могут быть безналичные переводы денежных средств между участниками группы, ведение бухгалтерского учета и направление налоговой отчетности с одного и того же IP-адреса, одним и тем же сотрудником (сотрудниками) – бухгалтером, использование индивидуальными предпринимателями схожей модели бизнеса и иная взаимозависимость. Вариантов достаточно много, все они подлежат тщательной оценке со стороны следствия. Нельзя оставлять без внимания и законную возможность блогера по оспариванию решения налогового органа, как по принципиальным вопросам правового обоснования начисления недоимки, так и по размеру самой недоимки с точки зрения учета расходов и доходов. К сожалению, налоговые органы с трудом воспринимают информацию, что бизнес без затрат не существует», – отметил Андрей Мелихов.

«Можно успокоить блогера тем, что максимальное наказание по ч.2 ст.198 УК РФ составляет до трех лет лишения свободы, срок давности привлечения к уголовной ответственного два года, один из который на излете. Продолжение следствия и судопроизводство в нашей стране не быстрое, поэтому при правильной стратегии защиты избежать вынесение приговора вполне реально.

Налоговое законодательство предполагает возможность проведения налоговой реконструкции, в ходе которой налоговый орган и налогоплательщик могут прийти к совместному определению налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих к уплате в случае, если выразиться проще, раскрытия карт. В некоторых ситуациях это экономит деньги и время», – добавил юрист.

Напомним, блогер Валерия Чекалина, известная в сети как «Лерчек», и ее муж Артём стали фигурантами уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

Блогершу Александру Митрошину подозревают в уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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