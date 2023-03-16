Блогер «Лерчек» и ее муж стали фигурантами второго уголовного дела – теперь об отмывании

Блогер Валерия Чекалина, известная в сети как «Лерчек», и ее муж Артём стали фигурантами уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что следователи СКР продолжают совместную работу с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, направленную на проверку фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

7 марта пресс-служба столичного СК сообщала о возбуждении в отношении супругов Чекалиных и их родственников уголовного дела по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). По версии следствия они уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером.

По местам проживания фигурантов прошли обыски.

Москва, Андрей Дорофеев

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