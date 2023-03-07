Блогера «Лерчек» и ее мужа подозревают в уклонении от уплаты в казну более 300 млн рублей

Столичные правоохранители провели обыск в доме Валерии Чекалиной, известной как блогер «Лерчек», и ее мужа Артема Чекалина по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес марафонов, в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников. Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

По местам проживания фигурантов проведены неотложные обыски.

У блога Чекалиной в запрещённом в РФ «Инстаграмме»* было более 10 млн подписчиков. Forbes называл ее «одной из самых известных инстамамочек в России». В 2020 году журнал оценил доход Чекалиной с рекламы за год в 610 тысяч долларов (около 46 миллионов рублей по текущему курсу).

За сутки до обысков «Лерчек» в своем блоге хвалила работу российской налоговой, где она оформила цифровую подпись перед отъездом из России.

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Москва, Андрей Дорофеев

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