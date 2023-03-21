СК подозревает блогера Митрошину в уклонении от уплаты в бюджет более 120 млн рублей

В отношении блогера Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, Митрошина с октября 2020 по май 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получив доход от оказания услуг по реализации курсов по образованию в существенно большем размере, чем допустимый лимит, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП. Таким образом со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).

По месту регистрации Митрошиной «и иных лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению», прошли обыски. Следственные действия продолжаются.

Александра Митрошина получила известность благодаря своим курсам по продажам в соцсетях и организации тренингов. На ее блог в запрещенном «Инстаграме»** подписаны более 4 миллионов человек.

Ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной в сети как «Лерчек», и ее мужа Артёма. По версии следствия они уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером.

Позже пресс-служба столичного СК сообщила, что в отношении супругов Чекалиных возбуждено еще одно дело. По версии следствия, они в апреле 2021 года отмыли 130 млн рублей, добытые преступным путем.

*– принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Москва, Андрей Дорофеев

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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